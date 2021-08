Deputado Carlinhos Bessa entra em embate com prefeito de Tefé e chama mandatário de ‘caloteiro’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira (PTB) divulgou nota em suas redes sociais na última terça-feira (3) afirmando que o deputado Carlinhos Bessa estaria distribuindo panfletos no município informando que suas emendas parlamentares não estavam sendo executadas pela gestão municipal. Ele também alega que Bessa omitiu informações no material, uma vez que as dificuldades encontradas para a realização das emendas estão ligadas à reprovação de contas apresentadas pelo ex-prefeito, Normando Bessa (PP), irmão do parlamentar.

“Portanto, não foi de se espantar que o parlamentar tenha omitido que, entre as dificuldades encontradas para a continuidade da execução das emendas, está a REPROVAÇÃO DAS CONTAS apresentadas ainda pelo ex-prefeito que, convenientemente, é seu irmão. Nesta situação, estão, por exemplo, o convênio de recuperação do sistema viário, via SEINFRA, ou o contrato de distribuição de motores rabetas, firmado com a SEPROR.”, diz trecho da nota

Carlinhos Bessa usou a tribuna da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM nessa quarta-feira (4) para responder o prefeito e disse que Nicson mentiu durante sua nota, usou de informações distorcidas para mascarar as irregularidades da sua gestão e, ainda, acusou o prefeito de não honrar com suas dívidas.

“Nas redes sociais, Nicson fez uma tentativa de desvirtuar um informativo que tem como objetivo prestar contas da minha atividade parlamentar. Destinei cinco milhões para Tefé, mas a gestão ainda não executou todos os projetos, como a construção de quadra esportiva, aquisição de carro fúnebre e construção de ruas no município. E o prefeito foi dizer que não foram executadas por falta de prestação de contas da gestão anterior. Quero dizer para esse caloteiro, falo que é caloteiro porque ele me deve e todo homem que é caloteiro, não vale nada, que ele é um mentiroso! Não presta nem para fazer um vídeo, porque nem falar ele sabe, manda a assessoria escrever um texto, é vergonhoso!”, disse.

Além das acusações de calote, Carlinhos Bessa disse que a gestão de Nicson coleciona irregularidades em contratações de serviços no município.

“Nos primeiros meses de gestão em Tefé, foram feitas mais de 76 dispensas de licitação para contratações diversas, alegando calamidade pública devido à pandemia. No entanto, a calamidade é voltada para a questão da saúde e não para fazer contratação para reforma de escola, contratação de uma empresa de Uarini para fornecer combustível, afinal, desde quando Tefé não possui postos de gasolina? O Ministério Público está tomando ciência de todas as denúncias que estou fazendo. Meu município não é insignificante como o senhor acha, prefeito! Isso é uma afronta ao órgão de controle. Antes de falar de mim, deveria me pagar o que deve e fale a verdade. Então, me respeite e respeite o povo de Tefé, seu mentiroso!”, finalizou o parlamentar.

*Com informações do AM1