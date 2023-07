Deputado Carlos Jordy pede que eleitores cobrem parlamentares a assinarem pedido de impeachment contra Barroso

O deputado federal, Carlos Jordy (PL-RJ), líder da Oposição na Câmara, mostrou nessa segunda-feira (17) a lista atualizada com as assinaturas do pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que já conta a adesão de 77 deputados e 10 senadores.

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso, viralizou na semana passada ao utilizar a expressão “derrotamos o bolsonarismo” durante a abertura do 59° Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Brasília.

Jordy também pediu que eleitores cobrem parlamentares a assinarem pedido de impeachment contra Barroso. “Caso seu deputado não esteja na lista, converse com ele. Precisamos reestabelecer a normalidade democrática e colocar freios nos abusos de poder”, escreveu Jordy nas redes sociais.

Da bancada do Amazonas apenas o deputado federal capitão Alberto Neto (PL) consta na lista de assinaturas do documento.

Para os deputados da oposição, Barroso precisa ser investigado por crime de responsabilidade como determina a Lei 1.079 de 1950, que proíbe um ministro do Supremo de exercer atividade político-partidária.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no entanto, já indicou que um pedido do impeachment não deve avançar na Casa. Para o líder da oposição se ele fizer isso será “conivente com o desprezo pela Constituição” e cometerá crime de prevaricação.

Redação AM POST*