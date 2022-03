Deputado Daniel Silveira descumpre ordem de Alexandre de Moraes e diz que vai morar na Câmara

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) disse nesta terça-feira (29) que não vai cumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para voltar a usar tornozeleira eletrônica. Na Câmara dos Deputados, o parlamentar afirmou que os deputados tomarão a decisão final.

“Eu só vou sair de dentro do Parlamento, de dentro do Congresso Nacional quando for pautada a sustação da Ação Penal nº 1.044. E já há dois pedidos sobre a mesa da Presidência da Casa, nos moldes do art. 53, § 3º da Constituição, totalmente cabíveis, para que a ação seja analisada em 45 dias improrrogáveis e também para que sejam derrubadas as medidas cautelares, que estão ilegais. O Alexandre sabe disso. A questão é que ele está atropelando o Legislativo e todas as suas prerrogativas”, afirmou Silveira.

A fala do parlamentar acontece após o ministro cobrar a instalação imediata do mecanismo no deputado. No despacho de hoje, Moraes ressalta que a determinação foi comunicada à Seap do Rio de Janeiro (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado) e à Polícia Federal para sua “imediata efetivação”, mas que já se passaram três dias desde a decisão e ainda não há notícias “acerca de seu cumprimento”.

“Diante do exposto, determino à autoridade policial e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) que procedam à fixação imediata do equipamento de monitoramento eletrônico do deputado federal Daniel Silveira”, determinou Moraes.

O ministro do STF também ressaltou que, se for preciso, a reinstalação da tornozeleira pode ser feito “nas dependências dos Deputados, em Brasília/DF, devendo esta Corte ser comunicada perfeitamente”. Além disso, o magistrado informou que não há necessidade de oficiar a Câmara porque a decisão “não impede o exercício do mandato”.

Na tribuna da Câmara, Daniel Silveira desafiou Alexandre de Moraes e disse que não vai colocar a tornozeleira.”Aqui eu falo em tribuna: não será acatada a ordem de Alexandre de Moraes enquanto não deliberar pela Casa. Quem decide isso são os deputados. Alexandre, cumpra a Constituição”, declarou.

O deputado alegou que é “gravíssimo o que está acontecendo no Brasil contra as liberdades e garantias individuais”.

“Isso não é aceitável, e eu não vou me calar perante essa atrocidade jurídica. Não serão aceitas as medidas impostas por ele. Está aqui o meu recado oficial dentro do plenário, enquanto a Casa competente não deliberar. E nós queremos, sim, o impeachment que hoje eu protocolizei contra o Alexandre de Moraes, para que ele seja de fato julgado pelo Senado. Ele não merece estar na Suprema Corte”, finalizou.

*Com informações do UOL