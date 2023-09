Deputado Delegado Péricles visita novo comandante-geral da PMAM e fortalece laços em prol da Segurança Pública no AM

Com o objetivo de fortalecer ainda mais os vínculos colaborativos com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o deputado estadual Delegado Péricles (PL) se reuniu na tarde dessa segunda-feira (4), com o novo comandante-geral da instituição, coronel Klinger Paiva. De acordo com o parlamentar, no encontro também foram discutidos assuntos de interesses da sociedade.

Realizada na sede do Comando Geral da Polícia Militar, a reunião contou ainda com as presenças de membros da nova cúpula da PMAM. Na ocasião, o deputado, conhecido por sua forte atuação em prol da Segurança Pública do Amazonas, destacou que estará à disposição para contribuir com as forças de segurança no combate ao crime organizado.

“A Segurança Pública é uma das bandeiras que defendo, além de ser uma demanda frequente da população do nosso Estado. Estarei à disposição para debater esse tema e ajudar a aprimorar o enfrentamento à violência e o combate ao crime organizado no Amazonas”, declarou o parlamentar, desejando sucesso ao coronel Klinger Paiva à frente da briosa e aguerrida Polícia Militar do Amazonas.

