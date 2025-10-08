Deputado denuncia presos dançando em delegacia no interior do Amazonas e cobra cumprimento da lei federal

Notícias de Política – O deputado Comandante Dan denunciou na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) a situação de presos sendo mantidos em condições irregulares em delegacias do interior do Amazonas, com destaque para um vídeo que circula nas redes sociais mostrando detentos dançando na delegacia de Santa Isabel do Rio Negro. O vídeo foi veículado na manhã desta quarta-feira na Casa Legislativa.

Segundo o parlamentar, a realidade das unidades prisionais improvisadas nas delegacias é preocupante e comparável a “barris de pólvora e bombas-relógio”, evidenciando o risco à segurança e à integridade dos detentos. Ele destacou que os presos deveriam estar sob tutela do sistema penitenciário, em ambientes próprios para custódia, e não em delegacias, que não são equipadas para esse fim.

Comandante Dan lembrou que a Lei Geral das Polícias Civis (artigo 40) estabelece que delegacias não devem manter presos, exceto em situações excepcionais e temporárias. Segundo ele, a presença prolongada de detentos em delegacias caracteriza descumprimento da lei federal e aumenta os riscos de incidentes.

O vídeo citado pelo deputado mostra detentos realizando gestos e coreografias ao som de músicas, enquanto aguardam em uma das celas da delegacia. Para o parlamentar, a situação evidencia a sobrecarga do sistema no interior do Amazonas.