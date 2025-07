Deputado denuncia que delegados da cúpula da Polícia Civil descumprem portaria sobre exposição na mídia

Notícias de Política – A portaria nº 010/2025, que impõe restrições ao relacionamento de delegados da Polícia Civil do Amazonas com a imprensa, foi alvo de críticas na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O deputado estadual Delegado Péricles (PL), afirmou nessa sexta-feira (25/7) que a norma não está sendo cumprida por membros da alta cúpula da instituição, incluindo o secretário de Segurança Pública, Marcus Vinicius.

Durante pronunciamento, o parlamentar destacou que, apesar de concordar com o objetivo da portaria — que visa padronizar e proteger a imagem da Polícia Civil — a medida não vem sendo aplicada de forma igualitária. Segundo ele, enquanto delegados de Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e delegacias especializadas estão proibidos de dar entrevistas e divulgar operações, membros da cúpula continuam se expondo publicamente e utilizando símbolos oficiais da instituição para autopromoção.

“A portaria deve valer para todos. Tenho que relatar que o secretário de Segurança também dá um péssimo exemplo, porque busca a qualquer custo se autopromover, roubando ocorrências da Polícia Militar e da Polícia Civil. Isso é um péssimo exemplo. Se quer proibir, tem que proibir para todos”, criticou o deputado.

Ainda segundo Péricles, há registros de delegados que sequer participam das operações, mas aparecem em publicações com coletes, brasões e armamento, desrespeitando abertamente as diretrizes estabelecidas pelo documento.

Apesar das críticas, o deputado reforçou que é favorável à existência da portaria, desde que seja aplicada com isonomia. “Dentro do intuito de preservar a imagem da instituição, eu estou de acordo. Isso já acontece em outros estados. Acontece que a portaria deve valer para todos, e não é isso que a gente vê acontecendo na Polícia Civil”, concluiu.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a portaria busca evitar vazamentos de informações sigilosas e estabelece normas de conduta para delegados, investigadores e escrivães também nas redes sociais, com o objetivo de coibir promoções pessoais relacionadas ao trabalho policial.