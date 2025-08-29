A notícia que atravessa o Brasil!

Deputado diz que CPMI do INSS não daria em nada se Omar Aziz tivesse ganhado presidência: “já poderia arquivar”

Durante depoimento na comissão, o parlamentar afirmou que, se Omar estivesse na presidência, “tudo seria diferente”.

Por Jonas Souza

29/08/2025 às 16:20 - Atualizado em 29/08/2025 às 16:43

Notícias de Política – O deputado federal Delegado Caveira (União) comentou nesta quinta-feira (28) sobre a condução da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS e como seria se estivesse sob o comando do senador Omar Aziz (PSD), do Amazonas.

Durante depoimento na comissão, o parlamentar afirmou que, se Omar estivesse na presidência, “tudo seria diferente”. Caveira aproveitou o momento para fazer referência à CPMI do 8 de janeiro, que, segundo ele, terminou em “pizza”.

Durante depoimento na comissão, o parlamentar disse: “Tenho certeza que não se tornará pizza essa CPMI, diferente da CPMI do 8 de janeiro, onde esquerdopatas comunistas tomaram conta da CPMI e aí sim, se tornou pizza. Eu tenho certeza, se for somar a Aziz aí na presidência dessa CPMI, não se tornaria em nada. Já poderia arquivar essa CPMI de plano.”

Delegado Caveira aproveitou para lembrar o episódio da CPMI do 8 de janeiro, que, segundo ele, terminou em “pizza”. O deputado criticou a condução da investigação, alegando que foi dominada por “comunistas e esquerdopatas”, em referência direta ao senador amazonense.

