Deputado do AM é escalado na Câmara para integrar CPI da Manipulação de Apostas no Futebol

O deputado federal Saullo Viana (União-AM) foi indicado pelo seu partido membro titular na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará a manipulação de apostas no futebol, foi instalada nesta quarta-feira, 17, na Câmara dos Deputados.

O colegiado, cujo presidente é o deputado Túlio Arcoverde (PP-PI) tendo como vice André Figueiredo (PDT-CE), conta com 34 integrantes e também teve designados pelo União os deputados Leur Lomanto (BA), Jose Rocha (BA), Paulo Azi (BA), Coronel Ulysses (AC) e Paulinho Freire (RN).

“Não podemos deixar em xeque a credibilidade do futebol brasileiro. É justamente a ausência de regulamentação que facilita a atuação de grupos de apostadores criminosos que aliciam atletas. Por isso defendemos a apuração dos crimes e uma regulamentação que se reverta, também, em arrecadação à União”, diz Saullo Vianna.

CBF, clubes e casas e apostas na CPI

A CPI pretende investigar todas as séries do campeonato brasileiro e chamar clubes, árbitros, casas de apostas, a CBF e as federações estaduais para as audiências.

Indicado titular da CPI, Saullo Vianna anunciou que irá apresentar requerimento para que seja feito o compartilhamento de informações obtidas pelo Ministério Público, que coordena a operação Penalidade Máxima.

Convidado para ser membro do colegiado, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, também deputado federal (PSB-RJ), ressaltou que emprestará sua experiência como dirigente esportivo para colaborar com os trabalhos.

*Com informações da Assessoria de Imprensa