Deputado do AM vota na CCJ da Câmara pela aprovação de PEC que anistia partidos políticos

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (16) a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9/23, que anistia os partidos políticos que não cumpriram cotas de gênero ou raça nas eleições de 2022 e anteriores ou que tenham irregularidades nas prestações de contas.

A proposta recebeu o aval de 45 deputados e dez votaram contra. Entre os que votaram a favor da PEC está o deputado federal, Fausto Santos Jr. (União Brasil), da bancada do Amazonas no Congresso Nacional.

A CCJ avaliou se a proposta atende aos requisitos legais. O texto segue para uma comissão especial, depois ao plenário e, por último, caso aprovada, ao Senado.

Pelo texto aprovado nesta terça-feira, fica proibida a aplicação de multas ou suspensão do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha aos partidos que não tiveram o número mínimo de candidatas mulheres ou negros no pleito de 2022 e dos anos anteriores. As legendas também ficam isentas de punições por prestações de contas com irregularidades antes da promulgação da PEC.

A proposta autoriza os partidos a arrecadarem recursos com empresas para quitar dívidas com fornecedores feitas até agosto de 2015.

De acordo com o autor da PEC 9/23, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), a proposta é necessária para estabelecer um “marco inicial” para a aplicação das sanções previstas na Emenda Constitucional 117. Aprovada em 2022, a emenda determinou que os partidos políticos devem destinar, pelo menos, 30% do fundo eleitoral para candidaturas femininas e de pessoas negras.

Veja quem votou SIM:

Capitão Augusto (PL-SP)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Del. Éder Mauro (PL-PA)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Jorge Goetten (PL-SC)

Julia Zanatta (PL-SC)

Pr. Marco Feliciano (PL-SP)

Robinson Faria (PL-RN)

Rosângela Reis (PL-MG)

Yury do Paredão (PL-CE)

Pastor Eurico (PL-PE)

Antonio Carlos R. (PL-SP)

Alencar Santana (PT-SP)

Bacelar (PV-BA)

Flávio Nogueira (PT-PI)

Helder Salomão (PT-ES)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Rubens Otoni (PT-GO)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Rubens Pereira Jr. (PT-MA)

Rui Falcão (PT-SP)

Delegado Marcelo (UNIÃO-MG)

Tião Medeiros (PP-PR)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Lázaro Botelho (PP-TO)

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Covatti Filho (PP-RS)

Cobalchini (MDB-SC)

Juarez Costa (MDB-MT)

Renilce Nicodemos (MDB-PA)

Delegada Katarina (PSD-SE)

Diego Coronel (PSD-BA)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Waldemar Oliveira (AVANTE-PE)

Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR)

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS-MG)

Marcelo Crivella (REPUBLICANOS-RJ)

Murilo Galdino (REPUBLICANOS-PB)

Roberto Duarte (REPUBLICANOS-AC)

Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE)

Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM)

Dr. Victor Linhalis (PODE-ES)

Maria Arraes (SOLIDARIEDADE-PE)

Gervásio Maia (PSB-PB)

Veja quem votou NÃO:

Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL)

Kim Kataguiri (UNIÃO-SP)

Mendonça Filho (UNIÃO-PE)

Rosângela Moro (UNIÃO-SP)

Gerlen Diniz (PP-AC)

Gilson Marques (NOVO-SC)

Deltan Dallagnol (PODE-PR)

Tabata Amaral (PSB-SP)

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Tarcísio Motta (PSOL-RJ)

*Com informações da Agência Brasil