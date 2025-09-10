Deputado do Amazonas diz que presidente da Colômbia deveria ser preso após fala sobre drogas em Manaus, assista

Notícias de Política – A declaração do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, a favor de um debate “sem medo” sobre a legalização de drogas como maconha e até cocaína, feita durante a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia), em Manaus, continua repercutindo no cenário político amazonense.

Na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), após críticas da deputada Débora Menezes (PL), foi a vez do deputado Dan Câmara (PSC) se manifestar. Em discurso na tribuna nesta quarta-feira (10/9), o parlamentar afirmou que Petro deveria ter sido preso.

“Deveria ter sido dado a ele voz de prisão, por ter feito apologia ao crime. Dizer que a liberação de cocaína e maconha, ou seja lá o que for, faz bem”, declarou.

De forma irônica, Câmara ainda afirmou que o presidente colombiano merecia “um chuchu” e um “óleo de peroba” como símbolos de reprovação, além de sugerir que ele “quase merecia uma música” pela fala polêmica.

O deputado também criticou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do centro. “Vou oferecer ao nosso presidente da República o nosso troféu ‘óleo de peroba’, porque é muita cara de pau a pessoa vir aqui ao nosso estado e trazer consigo um cidadão como este. Essas pessoas são desprezíveis”, declarou.

Ainda em discurso, Dan Câmara disse acreditar que o CCPI-Amazônia estaria “fadado ao fracasso” por contar com representantes ligados ao governo colombiano, que, segundo ele, defende a liberação de drogas enquanto facções criminosas avançam pela região amazônica.