Deputado do Avante atira no diretório estadual do PSDB

O deputado estadual Roque Barbieri (Avante-SP) fez um disparo de arma de fogo na noite de ontem (1°), dentro do diretório estadual do PSDB, em São Paulo, localizado no Jardim Europa, Zona Sul da cidade. Ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado no 78° Distrito Policial e o delegado titular, Percival Alcântara, informou que o fato foi registrado como disparo de arma de fogo e que o boletim de ocorrência foi enviado, via e-mail, na manhã dessa sexta-feira (2) para o Tribunal de Justiça de São Paulo.

As câmeras de segurança do partido registraram o momento em que o deputado conversou com outro homem na porta do diretório. Em seguida, uma pessoa saca a arma e dispara para cima.

Segundo a Polícia Militar, foi constatado que o tiro atingiu um vidro.

De acordo com a TV Globo, o deputado teria uma reunião com o presidente do PSDB paulista, Marco Vinholi, e teria havido um atraso no encontro. Barbieri teria então ficado nervoso e disparado.