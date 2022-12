Deputado estadual mais bem votado do Amazonas, Roberto Cidade, é diplomado pela Justiça Eleitoral

Redação AM POST

O deputado estadual Roberto Cidade (UB) foi diplomado para um novo mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), nesta segunda-feira (12), em solenidade realizada no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O parlamentar, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), será um dos 24 representantes do legislativo estadual pelos próximos quatro anos.

Deputado mais bem votado no Amazonas, Roberto Cidade chega à 20ª Legislatura da Aleam após obter o total de 105.110 votos nas eleições gerais deste ano. Parlamentar de segundo mandato, Cidade reforçou o compromisso de trabalhar sempre “buscando o diálogo e o entendimento pelo bem do Estado do Amazonas”.

“Me sinto mais preparado e fortalecido para continuar trabalhando e buscando o que é melhor para o Amazonas. Tenho, sobretudo agora, após a votação histórica que o povo do Amazonas me concedeu, mais responsabilidade e vontade de dar o meu melhor. Acredito que a partir de 1º de fevereiro, quando começa a 20ª Legislatura, nós vamos estar unidos para trabalhar por um bem comum, que é melhorar a qualidade de vida do povo amazonense. A Assembleia é a Casa do Povo. É lá onde a gente discute, debate e busca o melhor entendimento. Isso é democracia. Com certeza vamos continuar fazendo a política que ajuda a melhorar a vida do povo amazonense”, afirmou.

Além dos deputados estaduais, a Justiça Eleitoral do Amazonas deu posse ao governador Wilson Lima, ao vice-governador Tadeu de Souza, aos oito deputados federais e ao senador pelo Amazonas.