Deputado estadual Roberto Cidade é condecorado com o Título de Cidadão Manicoreense

Bacurau de coração, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi condecorado na noite desta sexta-feira (16), com o Título de Cidadão Manicoreense. A cerimônia de entrega da comenda foi realizada na Câmara Municipal de Manicoré.

“Manicoré é o berço da minha família, é de onde saíram homens corajosos, uma família guerreira, batalhadora e eu estava muito ansioso por esse momento. Sou cidadão manicoreense, tenho sangue bacurau e nunca vou esquecer do compromisso que tenho com essa terra. Reafirmo minha responsabilidade de permanecer lutando para trazer os benefícios e fazer as entregas que Manicoré precisa. Manicoré está no meu coração”, afirmou.

Cidade falou ainda dos desafios de garantir maior desenvolvimento para os municípios do interior do Amazonas e destacou a instituição das emendas de bancada como diferencial neste sentido. “O interior merece ter mais oportunidades e é um desafio diário auxiliar para que haja mais desenvolvimento, mas com boa vontade e compromisso temos, aos poucos, destravado muitos gargalos. Nunca deixei de auxiliar Manicoré por meio de emendas e das nossas articulações. Conseguimos junto ao governador Wilson Lima que o sistema viário do município recebesse recursos, conseguimos a usina de oxigênio para o hospital Hamilton Cidade, a retomada das obras da unidade de saúde de Santo Antônio do Matupi. Enquanto eu estiver na Assembleia Legislativa, irei fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar Manicoré”, garantiu.

Entrega de obras

No município, Cidade participou ainda da entrega de obras. Na noite de sexta-feira, ao lado do prefeito Lúcio Flávio, do deputado federal Sidney Leite, de vereadores, secretários municipais e outras autoridades locais, o parlamentar acompanhou a inauguração da UBS Nilton Pereira de Lima. Neste sábado, o presidente da Aleam, participou da solenidade de reinauguração do Aeroporto Brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira.

“Sou conhecedor das dificuldades do povo bacurau e também do compromisso e da responsabilidade do prefeito Lúcio Flávio em fazer com que as melhorias ocorram. Foi assim com essas entregas, da UBS e do aeroporto, e tenho certeza será assim também com o Porto de Manicoré e a Praça da Bandeira. Nunca vou deixar de ajudar Manicoré. Podem contar sempre com esse caboco de sangue bacurau”, finalizou o parlamentar.