O deputado federal André Janones (Avante-MG) “previu” a cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), depois do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) envolvendo o agora ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Te segura Sergio Moro (sic), porque você é o próximo”, tuitou Janones, ao publicar a passagem bíblica: “Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram”.

Te segura @SF_Moro, porque você é o próximo! “Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram”. (Provérbios 21:15) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — André Janones (@AndreJanonesAdv) May 17, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao contrário de Dallagnol, por ora, Sergio Moro não é alvo de pedidos de cassação.

Janones não foi o único político de esquerda a se manifestar sobre a decisão do TSE envolvendo Dallagnol. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse que Deltan Dallagnol “tem um Power Point para chamar de seu”. “Cassado”, publicou a parlamentar, que chegou a ser investigada pela Lava Jato, em virtude de supostos repasses irregulares para sua campanha ao Senado, em 2010, por meio da Odebrecht. “Responde a processos administrativos pendentes como procurador, ou seja, é ficha suja. Também foi condenado pelo TCU por gastos com diárias e passagens na operação Lava Jato. Eita que dia, hein.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, também comentou a cassação de Dallagnol. “Uma mentira só dura até que a verdade chegue”, observou. “Que a justiça continue a ser feita a todos que lucraram com a destruição da democracia.” Segundo investigações da Lava Jato, Pimenta era conhecido como “Montanha” no departamento de propinas da Odebrecht, por supostamente receber dinheiro indevido da empresa.

*Com informação Revista Oeste

Matérias Relacionadas: Investigação revela quanto PCC gastou em plano para assassinar Sergio Moro. Saiba mais clicando aqui.

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui.

Redação AM POST