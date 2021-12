Deputado Federal Capitão Alberto Neto é premiado pelo Ranking dos Políticos como o melhor parlamentar do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O deputado federal Capitão Alberto Neto recebeu do Ranking dos Políticos, na solenidade de Premiação dos Melhores Parlamentares do Congresso Nacional em 2021, o Prêmio de Melhor Parlamentar do Estado do Amazonas.

Dessa forma, o Capitão Alberto Neto ocupa o primeiro lugar entre os parlamentares da bancada do Amazonas na avaliação do site “Ranking dos Políticos”, liderando uma lista composta por oito deputados federais e três senadores da república.

O Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil que avalia deputados e senadores federais em exercício, classificando-os do melhor para o pior, de acordo com critérios previamente estabelecidos.

O deputado Capitão Alberto Neto está em seu primeiro mandato e não é a primeira vez que recebe uma premiação dos setores especializados em avaliações políticas. A avaliação de seu mandato sempre foi muito positiva, tanto que, em 2020, o parlamentar foi eleito um dos cinco parlamentares mais transparentes do Brasil pelo site Congresso em Foco. Em 2021, foi o deputado que mais se destacou no Amazonas, segundo o Instituto Monte Castelo (um centro independente de pesquisa em política e legislação), em seu Ranking de Plenário, que listou os deputados que mais contribuem para a construção de um país mais seguro, livre e próspero, conferindo ao deputado Capitão Alberto Neto a primeira colocação no Amazonas. E agora, ocupando o primeiro lugar do Amazonas, como parlamentar, pelo Ranking dos Políticos.

“Sinto-me muito honrado em receber, do RANKING DOS POLÍTICOS, o prêmio de Melhor Parlamentar do Estado do Amazonas. Mas esse prêmio não é só meu, é de todos os amazonenses, é muito especial estar aqui em Brasília trabalhando pelo meu povo, que faz parte dessa minha história de luta e vitórias pelo Estado do Amazonas e do Brasil”, declara o Capitão Alberto Neto que enfatiza continuar trabalhando duro para honrar seu mandato.

E esse reconhecimento de aprovação do trabalho desenvolvido na Câmara dos Deputados se reflete nas pesquisas, em que o Capitão Alberto Neto lidera com 12,7% das intenções de votos para o cargo de deputado federal nas eleições de 2022, segundo levantamento realizado pelo Direto ao Ponto Pesquisas, em novembro deste ano.