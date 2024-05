Deputado Gilvan da Federal chama TV Globo de “demoníaca” e “mau-caráter”

Durante uma sessão acalorada da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, realizada nesta terça-feira (14), o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) fez críticas à TV Globo, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

Em sua intervenção, o parlamentar não poupou adjetivos ao falar sobre a emissora de televisão. “O que a Globo vem fazendo… Eu sempre soube que a Globo era ruim, mas está sendo demoníaca”, declarou Gilvan. Ele continuou a detonar a credibilidade e a postura da TV Globo, acusando-a de praticar um “jornalismo sujo, mau-caráter e mentiroso”. “Quem é a Rede Globo para falar de fake news?”, questionou, colocando em dúvida a integridade da emissora.

Gilvan também direcionou suas críticas ao que chamou de “desgoverno do PT”, cobrando uma atuação mais efetiva do governo federal em relação ao Rio Grande do Sul. Segundo ele, o governo deveria focar em resolver os problemas do estado em vez de “perseguir quem quer falar a verdade usando a Polícia Federal”.

O parlamentar demonstrou não se intimidar com as declarações do ministro Paulo Pimenta, respondendo de forma contundente às supostas ameaças do chefe da Secom. “É um canalha, covarde, medroso e quer nos intimidar com a Polícia Federal. Pode mandar a PF na nossa casa, não vai ter dinheiro na cueca, não vai ter desvio de bilhões”, desabafou Gilvan, referindo-se a casos de corrupção que marcaram a política brasileira nos últimos anos.

Durante seu discurso, Gilvan destacou a importância da solidariedade civil no enfrentamento das crises no Rio Grande do Sul. Ele afirmou que o socorro entre civis tem sido crucial para superar as dificuldades enfrentadas pelo estado. “Paulo Pimenta que disse que vai colocar todos aqueles que falarem que no Rio Grande do Sul é civil salvando civil, é o povo pelo povo, eu digo ao Paulo Pimenta que pode me colocar na Polícia Federal porque é o povo pelo povo, é civil salvando civil”, disparou o deputado, reafirmando sua postura de resistência às ações do governo federal que considera persecutórias.

*Com informações do Pleno News