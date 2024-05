Deputado Gustavo Gayer alfineta parlamentares que votaram para aprovar urgência do ‘PL da Globo’: ‘maior indicador de apoio’

O deputado federal Gustavo Gayer (PL) fez postagem nas redes sociais criticando diretamente a deputada federal Silvye Alves (União Brasil) e outros parlamentares da direita que aparecem na lista dos que votaram, em agosto do ano passado, a favor do requerimento de urgência do Projeto de Lei 8889/2017, conhecido como “PL da Globo” ou da Censura, que pretende taxar serviços de streamings com exceção do Globoplay.

O PL da Globo propõe a taxação de plataformas como Netflix e YouTube, por meio da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), com alíquotas progressivas, podendo atingir até 6% sobre a receita bruta no mercado brasileiro, incluindo ganhos com publicidade. Porém, ele isenta a plataforma Globoplay, que pertence da Rede Globo. Outro ponto polêmico do texto é a taxação de influenciadores digitais. Estes poderão ser obrigados a pagar a Condecine com base nos ganhos obtidos através das visualizações de seus conteúdos.

“Votar a favor da urgência é o maior indicador de apoio a um PL. Foi assim que impedimos o PL das Fake News. Fiquem atentos aos votos de urgência dos seus deputados“, disse Gayer.

Gustavo e Silvye se desentenderam e trocaram acusações no plenário da Câmara nesta terça-feira (14/5). Ele afirma que foi agredido pela colega. Ela alega que foi vítima de uma mentira do parlamentar.

“Silvye votou a favor da urgência SIM. Eu apenas divulguei isso sem fazer juízo de valor e ela partiu para a agressão e ataques pessoais como sempre faz”, disse.

— Gustavo Gayer (@GayerGus) May 15, 2024

Amazonas

O deputado federal do Amazonas Capitão Alberto Neto (PL), pré-candidato à Prefeitura de Manaus, também está no meio da polêmica e recebendo um enxurrada de críticas nas redes sociais após ser divulgado que ele votou, em agosto do ano, a favor do requerimento de urgência do Projeto de Lei 8889/2017, conhecido como “PL da Globo” ou da Censura, que pretende taxar serviços de streamings com exceção do Globoplay.

Alberto Neto tem feito desde ontem várias postagens nas redes sociais afirmando que seu voto é contrário ao projeto mas ele surgiu na lista dos que votaram a favor da urgência do PL 8889/2017 e foi criticado sendo chamado até de traidor.

Nas últimas postagens de Alberto Neto no Instagram, a maioria dos comentários é de eleitores da direita questionando o deputado pelo voto. Em resposta ele afirma que o requerimento de urgência foi apresentado no plenário no ano passado e que na época o PL era completamente diferente do que é hoje.

“Eu e o Partido Liberal somos CONTRA o PL 8889, contra a taxação das redes sociais e demais plataformas de streaming. Por isso, lutamos e conseguimos a retirada do projeto da pauta. O texto original, votado em 08/2023, era totalmente diferente do apresentado hoje. Não beneficiava a Rede Globo, tampouco taxava as redes sociais ou streamings. Era plausível de discussão e entrava no mérito da urgência. O projeto foi modificado pelo relator, beneficiando diretamente a Rede Globo e criando a taxação das outras plataformas. Do jeito que está agora, o projeto gera prejuízos à população. Nós da direita, não vamos aceitar benefícios à Rede Globo ou a nenhuma outra empresa que gere prejuízo ao povo brasileiro“, declarou.