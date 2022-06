Deputado Marcelo Ramos aparece em foto fazendo o ‘L’ de Lula

Redação AM POST

Um foto publicada em rede social do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), mostra o parlamentar e o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) fazendo o ‘L’ com a mão, em alusão ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), no evento que marcou o lançamento da campanha de Lula em Uberlândia, Minas Gerais, nessa quarta-feira (15).

Na imagem, Ramos está na companhia de Randolfe, do senador Alexandre Silveira (PSD-MG) e da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-RR).

“L de Logo teremos um Brasil melhor”, diz a legenda.

Marcelo começou sua trajetória política no Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em que se filiou em 1993, aos 20 anos. Nesse período Ramos esteve ao lado nomes como Orlando Silva (PCdoB-SP), Lindbergh Farias (PT-RJ), em movimentos estudantis. Ele só saiu do partido em 2010 e ingressou no também esquerdista PSB, onde ficou até 2016, quando descobriu o PL que está até hoje.