Deputado Mário César Filho propõe Título de Cidadão do Amazonas ao apresentador Sikêra Jr

O deputado estadual Mário César Filho (União Brasil), apresentou nesta terça-feira, 14, um Projeto de Lei propondo a concessão do Título de Cidadão do Amazonas ao apresentador da TV A Crítica, Sikêra Júnior, do programa “Alerta Nacional”. Ambos foram colegas nos estúdios da Rede Calderaro de Comunicação até o ano passado, quando o parlamentar atuava como apresentador do programa Alô Amazonas.

A honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) é destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do Amazonas.

Mário César Filho justificou seu projeto dizendo que Sikêra é merecedor do Título por ajudar “muita gente com o programa de TV” e divulgar “o Amazonas para todo o Brasil”.

“Do ponto de vista social tem ajudado muita gente com o programa de TV. Além do mais, vem divulgando o Amazonas para todo o Brasil, já que seu programa tem alcance nacional e ele gosta sempre de exaltar as belezas e particularidades do povo do Amazonas”, diz trecho da justificativa.

“É importante ressaltar que Sikêra Júnior é querido por muitos amazonenses”, destacou.

Conforme a Resolução Legislativa N° 71, de 10 de dezembro de 1977, o título de cidadão amazonense exige alguns requisitos e obedecidas normas como: “Ter prestado, ao Estado, e ao povo, relevantes serviços, em qualquer campo de atividade, pessoal e diretamente; que resida ou tenha residido no território do Estado; possua caráter escorreito e conduta ilibada; obras, atos e ações, propaguem e defendam o nome do Estado, suas tradições, cultura, história e o seu potencial econômico e honrem a cultura amazonense (…)”.