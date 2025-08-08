A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Deputado Nikolas Ferreira propõe afastar presidente do Senado por bloquear impeachment de Moraes

Alcolumbre resiste a pautar processo contra ministro do STF mesmo com apoio majoritário; tensão política cresce no Congresso.

Por Fernanda Pereira

08/08/2025 às 09:23

Foto: Câmara Federal

Notícias de Política – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sugeriu o afastamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após declarações do senador negando que pautará o processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A manifestação ocorreu na quinta-feira (7), após a revelação de que Alcolumbre teria dito a líderes partidários que “nem se tiver 81 assinaturas” pautará a destituição do magistrado.

Na mesma data, a oposição anunciou ter conseguido o apoio de 41 senadores para iniciar o processo de impeachment, enquanto a aprovação final exige 54 votos. Alcolumbre, contudo, manteve a posição de barrar a tramitação, o que motivou a reação de Nikolas nas redes sociais: “Então serão dois impeachments”, em referência à proposta de afastamento do próprio presidente do Senado.

A resistência do comando da Casa foi confirmada por líderes como o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que avaliou como “impossível” o avanço do impeachment de Moraes no Senado. Parlamentares da oposição mantiveram ocupações na Câmara e no Senado em protesto contra decisões do ministro, especialmente a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O caso se insere num contexto político delicado, marcado por pelo menos 30 pedidos de afastamento contra Moraes e repercussões internacionais, como a revogação de vistos e sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos ao ministro e seus aliados, sob alegações de abuso de poder judicial.

Relacionadas

