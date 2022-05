Deputado Pablo acompanha uso de emendas parlamentares no SPA Danilo Corrêa e no Instituto da Criança

Redação AM POST

O pronto-socorro e policlínica Danilo Corrêa, no bairro Cidade Nova, e o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (ICAM), no bairro Cachoeirinha, receberam hoje (27/05) a visita do deputado federal Delegado Pablo (UM-AM).

O parlamentar foi acompanhar a aplicação de emendas parlamentares, destinadas por ele, cujo objetivo é melhorar a qualidade do atendimento médico oferecido ao povo do Amazonas.

No pronto-socorro Danilo Corrêa, o deputado foi recebido pela diretora da unidade, a médica Patrícia Carvalho, que mostrou alguns dos serviços oferecidos pelo local.

Pablo conheceu a policlínica que atende pacientes 24h por dia, oferecendo serviços de urgência e emergência, de baixa e média complexidades, nas áreas de clínica médica, pediatria e odontologia.

Além de consultas, o pronto-socorro realiza exames de apoio ao diagnóstico médico, como raios-X, análises e internações de curta permanência (até 48 horas).

A liberação da emenda parlamentar permitirá a troca dos elevadores do pronto-socorro. “É uma solicitação antiga dos diretores, funcionários e pacientes da unidade, que precisam de novos elevadores, mais modernos e seguros”, explicou o Pablo.

Ainda no pronto-socorro, o deputado conversou com pacientes e funcionários, que pediram mais emendas parlamentares para novos investimentos no local.

Atenção especial às crianças

No Instituto da Saúde da Criança do Amazonas (ICAM), Pablo acompanhou a aplicação de emendas parlamentares para a compra de equipamentos médicos e para a reforma do prédio.

O instituto é referência no norte do País em atendimento pediátrico de média e alta complexidades, recebendo crianças em tratamento médico vindas de todo Amazonas e até de outros Estados.

Pablo foi recebido pela diretoria do ICAM, que destacou as cirurgias pediátricas realizadas pelo hospital, que possui equipe treinada para o atendimento infantil.

Ao caminhar pelo instituto, o deputado conversou com pacientes e perguntou como era a qualidade dos serviços oferecidos pelo hospital. Os pacientes elogiaram a dedicação dos médicos e da equipe de funcionários que não medem esforços para atender bem as crianças e seus familiares.

Pablo garantiu que continuará apoiando as atividades do ICAM, investindo emendas parlamentares na unidade que é referência no atendimento pediátrico.