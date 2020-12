Deputado Pablo apresenta emenda ao orçamento para construção de hospital infantil em Itacoatiara

Redação AM POST

O município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, pode ganhar um hospital pediátrico de atenção especializada, cujo objetivo é oferecer atendimento de várias especialidades para crianças e jovens que vivem no interior do Estado.

A proposta de criação do hospital foi apresentada pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, que incluiu a construção da unidade ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

A emenda do deputado foi aprovada nesta quarta-feira (16) pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscalização do Congresso Nacional, e segue agora para ser analisada pelo plenário.

Por se tratar de uma indicação, o valor da emenda ainda não foi definido, porém a meta é que o hospital infantil comece a ser construído em 2021.

Pablo explica que o hospital pediátrico de atenção especializada atenderá crianças do polo de Itacoatiara, beneficiando pacientes de vários municípios.

“Essa é a primeira vez que o Amazonas ganhará uma emenda voltada para a saúde pública de crianças. Tenho a honra de ser o autor desse pedido no Congresso Nacional”, afirmou Pablo.

O deputado explica que conhece o município de Itacoatiara, por isso sabe a necessidade das famílias do município. “Até hoje Itacoatiara não dispõe de um hospital voltado à atenção especializada de crianças. Minha emenda ao orçamento visa resolver esse problema”, ressaltou Pablo.

Hoje, as crianças que precisam de atendimento médico especializado têm que viajar a Manaus, o que dificulta o tratamento por causa dos custos da viagem e de hospedagem na capital.

“Precisamos de um olhar mais dedicado ao problema da saúde das crianças que moram no interior. Dessa forma, a emenda é essencial, pois garantirá o acesso aos tratamentos médicos de qualidade em Itacoatiara e municípios próximos”, finalizou Pablo.

* Com informações da assessoria de imprensa