Deputado Pablo aprova liberação de R$ 478 milhões em investimento para Segurança Pública

Redação AM POST

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (13) à noite a liberação de R$ 478 milhões em emendas parlamentares para investimento na Segurança Pública. O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), participou da votação e disse que a segurança pública é a prioridade número um da população brasileira.

Pablo ressaltou que o brasileiro precisa de mais segurança, tanto nas capitais como nos municípios do interior. “Não adianta ter todos os benefícios do Estado, se o cidadão de bem toma um tiro no sinal de trânsito”, argumentou o deputado.

Os recursos aprovados na Lei do Orçamento vão ajudar no aparelhamento das forças policias em todos Brasil. Serão adquiridos armamentos, munição, viaturas, coletes à prova de balas e sistemas de comunição e de vigilância. O dinheiro ajudará também na capacitação dos agentes de segurança, que serão treinados para oferecer serviços que a população precisa e deseja.

“Sempre tivemos dificuldades em destinar recursos para a Segurança Pública. Vale destacar que segurança forte significa um Brasil mais seguro”, afirmou Delegado Pablo.

Nas redes sociais, o deputado repercutiu a aprovação de recursos na Lei do Orçamento. Pablo destacou também o apoio da Força Nacional de Segurança, que permaneceu 30 dias no Amazonas para auxiliar no combate às facções criminosas.

No Instagram e Facebook, o parlamentar elogiou a apreensão de 1,4 tonelada de drogas e a prisão de 180 pessoas ligadas à criminalidade. As ações foram executadas pela Força Nacional de Segurança e pelas policias Civil e Militar do Amazonas.

Pablo agradeceu ainda o ministro da Justiça, Anderson Torres, por agir rapidamente no envio da Força Nacional para atender ao pedido de socorro dos amazonenses.

* Com informações da assessoria de imprensa