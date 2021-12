Deputado Pablo conversa com empresários dos Emirados Árabes sobre investimentos na ZFM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A possibilidade de novos negócios entre empresários brasileiros e dos Emirados Árabes, bem como mais investimentos para a Zona Franca de Manaus, foram discutidos nesta quarta-feira (15) numa reunião realizada na embaixada do Brasil em Abu Dhabi, no Oriente Médio.

A reunião teve a presença do deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, que representou a Câmara Federal no encontro diplomático e de negócios.

Pablo explica que foi escolhido para representar o Legislativo Federal por causa da importância que a Zona Franca de Manaus tem para todo País e pela capacidade produtiva da indústria brasileira.

O deputado ressaltou que vai atuar junto à embaixada do Brasil para convencer os empresários dos Emirados Árabes sobre as vantagens de investimentos no Brasil e, principalmente, na ZFM.

“São grandes empresários em busca de bons negócios, por isso o Brasil e o Estado do Amazonas são ótimas alternativas para investimentos”, defendeu Pablo.

O deputado aproveita as reuniões de acordos diplomáticos para divulgar o Turismo do Amazonas. A ideia é dar visibilidade aos atrativos naturais da Amazônia, cujo ecossistema é totalmente diferente do encontrado no Oriente Médio.

“Em nossas reuniões, falo para os empresários sobre as belezas naturais do Amazonas e como fazer turismo nessa região, que é uma das mais bonitas do mundo”, afirma o deputado. “Tenho certeza que em breve teremos grupos de turistas e empresários visitando o Amazonas”, acrescentou.