Deputado Pablo convoca seguidores para manifestação pelo voto impresso neste domingo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O deputado federal Delegado Pablo (PSL) usou as redes sociais para convidar seus seguidores a participarem da manifestação nacional em defesa do voto auditável impresso, programada para este domingo (1º).

Continua depois da Publicidade

“Dia 1º de agosto, todo o Brasil vai se manifestar a favor do voto impresso, do voto auditável”, afirmou Pablo. “Você que está nas redes sociais, se manifeste! Coloque sua postagem no Instagram, Facebook e Twitter. Vamos mostrar para o Brasil que o País quer o voto auditável já”, afirmou Pablo.

Em Manaus, a concentração ocorre na Avenida das Torres, Zona Norte, próximo ao Posto BR, às 14h. Os manifestantes sairão em carreata até a Ponta Negra, na Zona Oeste.

Antes do recesso parlamentar do meio do ano, o presidente da comissão especial da Câmara que analisa a restituição do voto impresso no Brasil, Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), disse que a medida será colocada em votação no próximo dia 5 de agosto. O deputado é também favorável à PEC que garante a volta do voto impresso.

Continua depois da Publicidade

O projeto do voto impresso é uma Projeto de Emenda Constitucional (PEC). Depois de passar pela comissão especial, precisará de 3/5 dos votos dos deputados em 2 turnos de votação no plenário. Se for aprovado, o projeto vai ao Senado onde também passará por comissão e depois obter 3/5 de apoio em duas votações.