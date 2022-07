Deputado Pablo cumpre maratona de reuniões nos bairros de Manaus

Redação AM POST

Moradores dos bairros da Redenção e Mauazinho, nas zonas oeste e sul de Manaus, receberam ontem (27/07) a visita do deputado federal Delegado Pablo (UB-AM).

Continua depois da Publicidade

O parlamentar foi convidado pelos moradores para falar sobre seu trabalho na Câmara dos Deputados, onde atua como vice-líder do presidente Bolsonaro.

Pablo, que é delegado licenciado da Polícia Federal, prestou contas de projetos criados por ele nas áreas de Segurança Pública, Educação, Saúde, geração de empregos, meio ambiente e defesa do consumidor.

O deputado destacou que é o criador da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia, que se tornou um dos maiores grupos do Congresso Nacional, reunindo deputados federais e senadores de todo Brasil.

Continua depois da Publicidade

Pablo respondeu perguntas dos moradores sobre a liberação de emendas parlamentares para a capital e municípios do interior do Estado. A maior parte dos recursos, segundo o deputado, é investida na reforma de escolas, hospitais, postos de saúde, compra de equipamentos médicos e no combate à pandemia do coronavírus.

O deputado relembrou a luta para conseguir vacinas da Covid, no início da pandemia no Amazonas, quando Pablo colocou o Estado na lista de prioridades do Ministério da Saúde.

Continua depois da Publicidade

A liberação de emendas para compra emergencial de cilindros de oxigênio, durante a crise que afetou os hospitais, também foi relembrada por Pablo.

“Essas reuniões com moradores é fundamental para fazermos a prestação de contas e continuar lutando em defesa do nosso Amazonas”, afirmou o deputado.