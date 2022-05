Deputado Pablo desmente fake news: “minha relação com Bolsonaro continua ótima, para terror dos adversários”

Redação AM POST

Após ser vítima de uma fake news no fim de semana, o deputado federal Delegado Pablo (UB-AM) usou as redes sociais para mostrar a verdade sobre o que aconteceu no sambódromo de Manaus, durante a Marcha para Jesus, quando foi empurrado pelo presidente Bolsonaro.

“Alguns mentirosos disseram que o presidente não estaria próximo de mim e que teria feito algum ato para me distanciar dele. Isso é mentira!”, afirmou Pablo. “Minha relação com o presidente continua ótima. Prova disso é que o continuo vice-líder do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional”, explicou o deputado.

Sobre o empurrão de Bolsonaro, Pablo postou um vídeo nas redes sociais, que mostra o presidente chamando Pablo e erguendo os braços de ambos, num claro sinal de apoio e união. “Nossos adversários usaram o vídeo editado para espalhar uma fake news. Mas a maldade deles não deu certo e minha relação com o presidente continua ótima”, garantiu o deputado.

Ao final, o deputado acrescenta que a mentira da vez diz ele está longe do presidente Bolsonaro. “Quem acompanha meu trabalho e minha história sabe que é justamente o contrário. Continuo firme com o presidente”, completou Pablo.

