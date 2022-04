Deputado Pablo é escolhido terceiro vice-líder da maioria do governo Bolsonaro no Congresso Nacional

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (UB), foi escolhido ontem (11/04) à noite para ser o terceiro vice-líder da maioria do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. A escolha levou em conta a atuação do deputado nas votações na Câmara e a relação de confiança entre Pablo e o presidente da República.

Continua depois da Publicidade

Pablo foi escolhido entre os 513 deputados federais e 61 senadores que atuam no Congresso Nacional.

A missão agora é orientar as bancadas nas votações mais importantes, principalmente nas que tratam da criação de empregos, desenvolvimento econômico e combate à criminalidade, entre outras.

Pablo disse que é uma honra ser escolhido terceiro vice-líder da maioria, e prometeu usar a função para ajudar o Amazonas na tramitação de projetos na Câmara e no Senado.

Continua depois da Publicidade

“A responsabilidade é grande e o Amazonas precisa cada vez mais retomar seu papel relevante no contexto nacional. Estou pronto pra contribuir”, afirmou Pablo.

Junto com Delegado Pablo, foram escolhidos o deputado Carlos Henrique Gaguim (Republicanos-TO), e a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), nas funções de primeiro e segundo vice-líderes, respectivamente.

Continua depois da Publicidade

O cargo de líder da maioria ficou com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

A escolha é feita por meio de voto entre deputados e senadores que apoiam o governo do presidente Bolsonaro e leva em conta a atuação do parlamentar no Congresso Nacional.