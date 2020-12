Deputado Pablo explica que BR-319 terá mais 52 quilômetros asfaltados

Redação AM POST

Mais um passo para recuperação da BR-319 foi dado pelo governo Federal, que assinou contrato com o consórcio Tecon/Ardo/RC para asfaltamento de 52 quilômetros (do 198 ao 250 km), chamado de lote C (Charlie), da rodovia que liga o Amazonas a Rondônia.

A notícia foi divulgada pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL), que é um dos principais defensores no Congresso Nacional da recuperação da BR-319.

O deputado lembra que o trecho que será recuperado já possui licença ambiental, o que agilizará a execução do serviço. “Mais uma etapa vencida para a realização da nossa BR-319. Dessa vez serão 52 quilômetros que receberão asfalto de ótima qualidade”, explicou Pablo.

O parlamentar afirma que o contrato para realização da obra já foi assinado pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), e que o serviço terá investimento de R$ 165,7 milhões.

Desde que assumiu o mandato de deputado federal, em 2019, Pablo luta para destravar as obras na BR-319. O deputado participou de reuniões com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, onde explicou a importância da rodovia para o povo do Amazonas e para a economia do Estado.

Nas reuniões com Bolsonaro e com o primeiro escalão do governo, Pablo explicou que a rodovia não recebia obras há mais de vinte anos, e que a estrada encontrava-se em péssimas condições de trafegabilidade.

Ainda em 2019, Pablo conseguiu junto ao ministro Tarcísio Freitas o compromisso de iniciar a recuperação da BR-319. O empenho do deputado deu resultados, e as obras começaram a sair do papel o segundo semestre de 2019.

“Assumi o compromisso com o povo do Amazonas em lutar pela BR-319. Estamos trabalhando duro para que os empecilhos sejam resolvidos e as obras alcancem os 800 quilômetros da rodovia”, afirmou Pablo.

* Com informações da assessoria de imprensa