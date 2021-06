Deputado Pablo participa do lançamento de voos para interior do Amazonas, pela empresa Azul

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Amazonas terá ampliada quantidade de municípios que recebem voos da empresa Azul Linhas Aéreas. O Estado salta de 7 para 15 o número de cidades atendidas pelo serviço de aviação.

As novas rotas incluem os municípios de Barcelos, Apuí, Eirunepé, Itacoatiara, Humaitá, Borba e Novo Aripuanã, e devem começar a operar no segundo semestre deste ano.

O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, participou do anúncio das novas rotas feito pela empresa Azul. O evento teve também a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.

Delegado Pablo disse que buscará junto ao Ministério de Infraestrutura a reforma e adequação dos aeroportos do interior do AM para receber os voos da Azul e de outras empresas de aviação.

“Para receber aviões de grande porte, os aeroportos precisam estar preparados. Por isso estou conversando com o ministro Tarcísio Freitas para realizar obras nestes aeroportos”, explicou o deputado.

“As pistas precisam ter, no mínimo, 1.800 metros de cumprimento para receber estes aviões. Os aeroportos precisam de estrutura para receber passageiros e estar afastados dos centros urbanos, entre outros requisitos técnicos”, acrescentou Pablo.

O ministro Tarcísio Freitas disse que o governo Federal vai levar infraestrutura aos aeroportos amazonenses. “São voos que vão ligar famílias, salvar vidas e integrar o interior do Amazonas ao resto do Brasil, por isso estamos unidos nesse projeto”, afirmou.

O presidente da Azul, John Rodgerson disse que esse é o maior investimento já feito pela empresa nos voos regionais do Amazonas. “Estamos muito animados. Vamos conectar, de verdade, o Amazonas. Teremos investimento nos aeroportos, nas cidades e nos comércios”, garantiu.

* Com informações da assessoria de imprensa