Deputado Pablo relembra projetos de combate às facções criminosas, assassinato de crianças e apoio aos motoristas por app

O combate ao crime organizado, o apoio aos motoristas por aplicativo, a criação de projetos para geração de empregos no Amazonas, entre outros assuntos foram abordados hoje (29/09) pelo deputado federal Delegado Pablo (UB-AM), em coletiva de imprensa, em Manaus.

O parlamentar convidou jornalistas para fazer um balanço das atividades na Câmara dos Deputados, onde Pablo exerce a função de vice-líder do presidente Bolsonaro.

Pablo foi o segundo candidato mais bem votado na eleição de 2018, quando obteve 151.649 votos. Agora, o deputado busca a reeleição e continua ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

Na conversa com jornalistas, Pablo relembrou a aprovação do projeto que tornou crime hediondo o assassinato de crianças. Batizada de Lei Henry Borel, a medida foi defendida por Pablo nas votações no Congresso Nacional.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Pablo conseguiu ‘sepultar’ o projeto de lei que acabava com a prisão de criminosos por causa de pequenos furtos, como celulares, bolsas, carteiras. O deputado foi o relator do projeto e convenceu os demais parlamentares a arquivar o projeto que incentivava a realização de crimes no Brasil.

Pablo explicou também aos jornalistas que é o autor do projeto de lei que beneficia motoristas por aplicativo em todo País. O projeto limita em 10% o valor descontado pelas empresas de aplicativo.

Atualmente, empresas como Uber, 99 e InDriver, entre outras, descontam até 60% do valor recebido pelos motoristas. “O projeto está em análise na Câmara dos Deputados e deve ser votado até o final do ano”, explicou Pablo.

O parlamentar destacou que esses e outros projetos podem ser conferidos nas redes sociais do deputado, onde Pablo conversa e troca ideiais com eleitores e amigos.