Deputado Pablo solicita ao Ministério da Infraestrutura construção de ponte e recuperação da rodovia Transamazônica

Redação AM POST

Atendendo ao pedido dos moradores de Lábrea, Apuí, Manicoré e Humaitá, no interior do Amazonas, o deputado federal Delegado Pablo encaminhou ao Ministério da Infraestrutura o pedido para construção de ponte e recuperação da rodovia BR-230, também conhecida como Transamazônica.

Continua depois da Publicidade

O requerimento foi encaminhado hoje ao ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio Filho, a quem Pablo explicou a importância da rodovia para o desenvolvimento do interior do Amazonas.

Pablo solicitou o serviço imediato de pavimentação asfáltica no trecho de 18 quilômetros da BR-230, entre o distrito de Santo Antônio do Matupi e Vila Maravilha, no município de Manicoré.

A recuperação vai dos quilômetros 179 a 197, por onde passam mais de 300 veículos por dia, transportando passageiros e a produção agrícola e madeireira.

Continua depois da Publicidade

Pablo explicou também a necessidade da construção de uma ponte sob o rio Madeira, no município de Humaitá. Atualmente, uma balsa faz o transporte de veículos e passageiros, mas com a decida do rio, a embarcação encalha com frequência.

“A balsa faz a travessa de hora em hora, mas com a decida do rio Madeira, ela fica encalhada, o que atrasa o transporte dos passageiros e veículos”, explicou Pablo. “Já está na hora de construirmos uma ponte sobre esse trecho do rio’, acrescentou.

Continua depois da Publicidade

A estrada Transamazônica começa no município de Lábrea, no interior do Amazonas, e atravessa os Estados do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco, até chegar ao oceano Atlântico.

É uma das maiores estradas transversais do País, com mais de 5,6 mil quilômetros de extensão.