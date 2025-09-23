Deputado Paulo Bilynskyj defende dividir o país em “Brasil do Norte” e “Brasil do Sul”

Notícias de Política – O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) voltou a gerar polêmica ao propor, durante o podcast Redcast, a divisão do Brasil em dois países: o “Brasil do Norte” e o “Brasil do Sul”. A declaração foi dada na última quinta-feira (18/9), enquanto comentava a desproporcionalidade do número de senadores em relação à população dos estados.

PUBLICIDADE

Leia mais: CCJ do Senado recebe 1,5 milhão de assinaturas contra a PEC da Blindagem

“Vamos dividir o Brasil? A gente recorta Norte e Nordeste, passa a ser Brasil do Norte. E todos os estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul passam a ser Brasil do Sul”, afirmou o parlamentar bolsonarista, acrescentando que os dois novos países refletiriam escolhas políticas diferentes: “Eles [Norte] votam no Lula, nós [Sul] votamos no Bolsonaro, pronto, acabou”.

PUBLICIDADE

A fala, recebida com surpresa pelo apresentador Junior Masters, foi considerada uma defesa do separatismo. O deputado, no entanto, minimizou: “Sabia que, historicamente, quanto maior a extensão territorial, maior a tendência à ditadura? Quanto menor o país, mais democrático ele é”.

A declaração, além de polêmica, traz um erro factual. Na eleição presidencial de 2022, Jair Bolsonaro venceu na região Norte com 51,03% dos votos, contra 48,97% de Luiz Inácio Lula da Silva.

Quem é Paulo Bilynskyj

Delegado licenciado da Polícia Civil paulista, Paulo Bilynskyj, de 38 anos, foi eleito deputado federal por São Paulo pelo PL e integra a chamada “bancada da bala” na Câmara. Contudo, sua trajetória na Polícia Civil é marcada por processos disciplinares desde o estágio probatório, em 2012.

PUBLICIDADE

Um documento sigiloso da corporação, revelado pelo Metrópoles, aponta que o parlamentar já respondeu a mais de 12 expedientes disciplinares, incluindo advertências e suspensões. O último caso registrado envolve uma colisão com viatura policial, após manobra brusca na condução.

Bilynskyj também esteve envolvido em episódios de apologia ao estupro e racismo. Em sua rede social, compartilhou uma propaganda de curso preparatório em que homens negros conduzem uma mulher para um quarto, sugerindo violência sexual. Na legenda, escreveu: “A situação fica preta!”, o que gerou forte repercussão negativa.

Atualmente, o deputado responde a três processos disciplinares na Polícia Civil, que já recomendou sua demissão da corporação.