Deputado pede que ALE-AM faça nota de repúdio a visita de Maduro à Lula no Brasil: “foi um erro”

O deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania) criticou nesta terça-feira, 30, o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ocorrido ontem, em Brasília. Em seu pronunciamento durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o parlamentar classificou como um “erro” a recepção ao mandatário venezuelano e afirmou que o momento merece um repúdio público por parte da Casa Legislativa.

Wilker repercutiu a crise humanitária que o país vizinho enfrenta desde 2013, quando maduro assumiu o governo, numa sequência avassaladora de problemas sociais, como o declínio econômico, taxas elevadas de desemprego, severa escassez de alimentos e até acusações de autoritarismo por parte do presidente.

“Receber Maduro como chefe de Estado em solo brasileiro foi um erro de presidente Lula. Não é uma narrativa mentirosa, o que acontece na Venezuela é triste, é uma crise humanitária sem precedentes, ou esquecemos das imagens de venezuelanos pedindo socorro? 94% dos venezuelanos estão abaixo da linha de pobreza, é uma ditadura que impõe ao seu povo e o mais humilde um sofrimento”, disse Barreto, em tom duro.

As relações diplomáticas de Lula com líderes de outros países também foram alvo de insatisfação por parte de Wilker e, diante do encontro entre Lula e Maduro no Palácio do Planalto, o deputado propôs que o Legislativo estadual emita uma nota de repúdio contra a visita de hoje.

“O Lula é impressionante, é um erro atrás do outro, a diplomacia do presidente está horrível. De amiguinho do Putin até o Maduro, qualquer cidadão brasileiro com juízo sabe que o Maduro é um ditador que mata seu povo e que o Putin comete uma atrocidade contra a Ucrânia. Eu, como pessoa pública e cidadão, em respeito a milhares de venezuelanos que sofrem e deixaram o seu país em função de um ditador, a narrativa construída pelo presidente Lula merece um repúdio público desta Casa”, finalizou.

