Deputado pede que brasileiros pressionem parlamentares de seus estados a votarem contra PL que quer taxar streamings e quem usa rede social

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) disse nesta terça-feira (14) nas redes sociais que Rede Globo quer pautar na Câmara federal o Projeto de Lei 8889/2017 pra colocar imposto sobre quem usa rede social e pediu aos brasileiros que pressionem os parlamentares de seus estados a votarem contra a proposta.

“Mobilize-se, já!, ou esse absurdo será votado e aprovado HOJE! Peça para seu deputado se posicionar publicamente e votar CONTRA o PL 8889/2017”, disse.

PUBLICIDADE

Na segunda-feira (13), o deputado federal André Figueiredo (PDT/CE) enviou parecer preliminar sobre o projeto de lei 8889/2017 que regulamenta serviços de streaming e vídeos sob demanda. Esse projeto, que tem gerado intensos debates, promete trazer mudanças significativas no panorama do entretenimento digital no país.

O documento, enviado aos líderes da Câmara neste fim de semana, delineia uma proposta de taxação dos serviços de streaming e vídeos sob demanda, bem como do YouTube, com a imposição da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine). Contudo, uma reviravolta chamou a atenção: o parecer isenta o Globoplay, serviço pertencente ao Grupo Globo, da cobrança.

“Pior: parte da receita desse imposto irá para a própria Globo. É o que diz o relatório do PL 8889/2017, apresentado pelo deputado André Figueiredo, da base do presidente Lula. Ou seja: além de perseguir quem critica o governo nas redes, agora o PT quer taxar quem usa o Insta, o Face, o YouTube e o X. Cereja do bolo: o novo imposto irá para produções ideologicamente a favor das pautas do PT e da esquerda radical”, disse o deputado.