Deputado pede que eleitores pressionem senadores para não reelegerem Pacheco presidente do Senado

O deputado federal, Gustavo Gayer (PL-GO), divulgou vídeo nas redes sociais pedindo que eleitores pressionem os senadores de seus estados para não ajudarem a reeleger o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

De acordo com Gayer, a recondução do senador ao cargo é risco para o Brasil. “Se a situação já está ruim ela pode piorar ainda mais e se tornar irreversível se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, for reeleito. Ele é a pessoa que poderia ter freado esse avanço criminoso por parte do STF. Apenas o Senado tem o poder de colocar em xeque ministros do STF. Enquanto Pacheco esteve na presidência o STF virou o que virou exatamente porque Pacheco tá junto com o Lula, ele faz parte da turma que quer destruir o Brasil”, explicou.

Além das articulações nos bastidores, o deputado bolsonarista, pede que os eleitores convençam 24 senadores que estão com voto indefinido ainda. Pacheco precisa de 41 votos para se reeleger e já tem 37 garantidos entre eles os senadores do Amazonas Eduardo Braga (MSDB) e Omar Aziz (PSD).

O parlamentar preparou um site para mostrar os senadores que estão indecisos e precisam ser convencidos pelo eleitorado. Acesse: https://comovotasenador.com.br/.

