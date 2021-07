Deputado petista rebate Comandante da Aeronáutica que mandou recado a Omar Aziz: “ninguém vai chancelar golpismo”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O deputado federal Jorge Solla (PT) comentou nas redes sociais o alerta feito pelo comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior, ao presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz dizendo que os militares não enviarão 50 notas a ele. A afirmativa é devido declaração do parlamentar durante o depoimento de Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde no Senado, que insinuou que os militares estariam envolvidos na tentativa de corrupção em torno da compra da vacina indiana Coxavin.

“Ao Comandante da Aeronáutica, não vamos avisar 50 vezes: se vocês tomarem qualquer atitude de intervenção na democracia brasileira, irão para a cadeia. Dessa vez, não haverá anistia. Vocês estão isolados no planeta, ninguém vai chancelar golpismo no Brasil”, disse o petista.

O comandante da Aeronáutica, já havia dito antes que as Forças Armadas têm ameaçado golpe e disse ainda que a nota divulgada com o Ministério da Defesa, essa semana, foi um “alerta às instituições”.

“Homem armado não ameaça. Não existe isso. Nós não vamos ficar aqui ameaçando. O presidente do Senado [Rodrigo Pacheco] foi bastante feliz na sua colocação. As autoridades precisam entender o que está por trás da autoridade. Nós precisamos entender que o ataque pessoal do senador [Omar Aziz, presidente da CPI da Covid] à instituição militar não é cabível a alguém que deseje ser tratado como Vossa Excelência”, disse o chefe da Aeronáutica em entrevista publicada hoje (9) pelo jornal O Globo.