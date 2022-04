Deputado propõe criação de hospital para atender apenas servidores públicos em Manaus

Redação AM POST

O Amazonas pode ganhar em breve um hospital público para atender servidores públicos do Estado, dos municípios e do governo Federal. A proposta é do deputado Fausto Jr. (UB) e foi apresentada na Assembleia Legislativa do Amazonas.

O parlamentar disse que vai apresentar ao governador Wilson Lima (UB) o projeto de indicação para criação do Hospital do Servidor Público, que será instalado no hospital universitário Nilton Lins.

O local, segundo Fausto Jr, foi usado na pandemia da Covid e possui estrutura física para receber um hospital destinado aos servidores. “Vários Estados já possuem hospitais destinados aos servidores. É um projeto de sucesso e de valorização aos profissionais que atuam no serviço público”, defendeu Fausto.

De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, no Amazonas existem cerca de 100 mil servidores públicos. São profissionais que atuam nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, nas esferas municipal, estadual e federal.

Ao defender o projeto, o deputado argumenta que o novo hospital não irá “competir em qualidade de atendimento com os demais hospitais no Estado”. “A criação do hospital do servidor vai desafogar o atendimento em outras unidades de saúde. Quanto mais hospitais, melhor!”, argumenta Fausto Jr.

O deputado ressalta que é filho de servidora pública, por isso reconhece a dedicação e o trabalho destes profissionais.

Fausto explica que quando o hospital estiver funcionando, atenderá professores, policiais, advogados e garis, sem qualquer distinção, além de outros profissionais, comissionados ou concursados, que atuam no serviço público.