Deputado propõe Título de Cidadão do Amazonas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Por meio do deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) poderá conceder, em uma só Sessão Especial, o Título de Cidadão do Amazonas e a Medalha Ruy Araújo, a mais alta comenda do Poder Legislativo Estadual, ao ex-ministro de Infraestrutura e hoje governador de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas. A propositura foi protocolada pelo parlamentar nesta quinta-feira (25/05).

De acordo com Dr. George, o Título de Cidadão contemplará Projeto de Lei aprovado pelo plenário da Aleam em fevereiro de 2020, de autoria conjunta dos ex-deputados estaduais Josué Neto, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), e Fausto Jr., que exerce mandato de deputado federal no Congresso Nacional. Quanto a outorga da Medalha, o líder do União Brasil na Aleam explica “ser uma homenagem também bastante justa pelos brilhantes serviços prestados por Tarcísio ao Amazonas e à região amazônica”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme Dr. George, desde o momento em que assumiu o Ministério da Infraestrutura, em janeiro de 2019, o engenheiro Tarcísio de Freitas abraçou a defesa da pavimentação de toda a Rodovia BR-319, que liga o Estado do Amazonas a Rondônia e ao Sul do país, o que ele desejava concretizar até o final de 2022. “Como sabemos, um grande imbróglio jurídico, envolvendo velhas questões ambientais, travou a plena execução da iniciativa do ex-ministro”.

Segundo o deputado, Tarcísio de Freitas, enquanto ministro de Estado, jamais se intimidou diante do imbróglio e moveu todos os esforços possíveis para a pavimentação do chamado lote C, juntamente com o trecho compreendido entre o km 250 e o km 655, o polêmico Trecho do Meio da BR-319. Em entrevistas ou participando de eventos sobre sua pasta na Amazônia, Tarcísio sempre ressaltou sua determinação de pavimentar a rodovia federal e tirar o Estado do Amazonas do isolamento em que até hoje se encontra, sem acesso aos mercados do Sul e do Sudeste por via rodoviária.

Para Tarcísio, afirma Dr. George, a BR-319 era uma das prioridades máximas do Ministério da Infraestrutura e do próprio Governo Federal, valorizando um empreendimento apontado como estratégico para o Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No nosso entender, as ações de Tarcísio de Freitas em favor da BR-319 merecem ser reconhecidas e exaltadas por todos nós, amazonenses, motivo por que consideramos ser imperativo que esse reconhecimento seja evidenciado, por exemplo, com a concessão do Título de Cidadão do Amazonas, distinguindo uma ilustre personalidade cujo amor e devoção às grandes causas do Estado ficaram patentes ao longo do tempo em que residiu no nosso Amazonas, vivendo e trabalhando em cidades como Caapiranga, Codajás, Manacapuru, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos”, finalizou o deputado.

Nascido no Estado do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas morou lá até os dois anos de idade, passando a residir depois no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*