Deputado propõe título de ‘persona non grata’ no AM a João Doria

Redação AM POST

Alguns deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) cobraram, nesta quinta-feira (11), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), das 50 mil doses de vacinas, prometidas no início do ano, quando o estado iniciava a vacinação contra a covid-19.

O deputado Sinésio Campos (PT) além de cobrar entrega dos imunizantes, propôs a aprovação de um título de ‘persona non grata’ no Amazonas, ou seja, ‘pessoa que não é bem-vinda’, ao governador de São Paulo, devido à promessa não cumprida.

“Vamos cobrar o Dória, para que possa entregar as 50 mil vacinas. E, caso isso não aconteça, que a gente possa aprovar nessa Casa o título de ‘persona non grata’ ao Dória, que eu creio, que aí sim, seria uma resposta concreta desta Casa às pessoas que tratam de forma leviana o povo amazonense!”, disse Sinésio.

O Delegado Péricles denominou como ´ficela` as promessas do governador de São Paulo, João Dória, de envio de vacinas para o estado do Amazonas. De acordo com o parlamentar, é necessário haver movimento no sentido de encaminhar documento cobrando o cumprimento de anúncio feito pelo gestor paulista à população do Amazonas.

“Passam horas aqui desconsiderando as ações efetivas do Governo Federal no Amazonas – grande responsável pelo Amazonas não ter encarado dias ainda piores por conta da Covid-19 – e esquecem de cobrar as ´ficelas´ de quem se une em coro para criticar a atual gestão federal. O governador Dória é um dos que há dois meses promete vacinas para o nosso estado e nada. Só ficela. Vamos nos reunir e cobrar o cumprimento desta promessa”, afirmou o deputado.