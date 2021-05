Deputado Roberto Cidade enaltece a valorização da educação em comunidades rurais de Maués

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Com a entrega de sete escolas municipais para comunidades rurais de Maués, realizada no último fim de semana pela prefeitura do município, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV/), ressaltou a importância da educação para uma sociedade mais justa.

“Essas entregas são muito importantes, pois sabemos que somente com uma educação de qualidade, teremos uma sociedade mais justa e igualitária. E estar participando neste momento, tão importante, para os moradores dessas comunidades me deixa muito feliz e honrado, em saber que o prefeito Junior Leite tem esse olhar para a educação”, pontuou.

Ainda na terra do guaraná, Roberto Cidade participou da entrega do Centro de Fisioterapia de Maués, Carolino Dias dos Santos. Com uma estrutura moderna, equipe multidisciplinar e equipamentos necessários, vai ajudar na recuperação da população atingida por diversas doenças como AVC, Covid-19, entre outras comorbidades.

“Esse centro de fisioterapia, que vai atender 60 pacientes por dia, é de extrema importância na recuperação de diversas doenças, principalmente pós-covid, onde as pessoas precisam passar por um tratamento específico para não ficarem com sequelas da doença”, reforçou.

Roberto Cidade lembrou ainda o compromisso com o interior do estado. Ele já destinou para Maués em 2019 e 2020, R$ 1 milhão em emendas impositivas direcionadas à saúde. Para a emenda deste ano, que será executada em 2022, o parlamentar prometeu ao município um tomógrafo.

“Eu tenho olhado com muito carinho para o interior do estado. Conheço as dificuldades das famílias do interior e se falando de saúde, temos problemas ainda maiores e com a pandemia da Covid-19 fiz questão de direcionar minhas emendas impositivas para este setor. Este ano encaminharemos ao orçamento do estado, recursos de emendas para a aquisição de um tomógrafo para atender a população de Maués. Os recursos serão disponibilizados ano que vem e tenho certeza que vai ajudar a salvar vidas”, pontuou.

Entregas

Ao todo são 208 comunidades rurais e indígenas de Maués. Desde o início da nova gestão, já foram entregues 80 unidades de educação nessas comunidades. Neste fim de semana (sexta e sábado) foram entregues sete novas escolas para as crianças da Ilha Michiles (Área Indígena), Maringá (Parauari), Pingo de Ouro (Parauari), São Benedito das Pedras (Médio Apocuitaua), São Pedro (Urariá de Cima) e São Pedro (Lago Grande), as seguintes escolas:

Escola Municipal Mypynugkri, Escola Municipal Bernardo Valentim de Lima, Escola Municipal Salime Benchaya, Escola Municipal Professora Maria Inez, Escola Municipal Senador João Bosco, Escola Municipal César Gadelha e Escola Municipal São Sebastião

Já o Centro de Fisioterapia, localizado na sede do município, é o primeiro dessa dimensão no Estado do Amazonas, oferecerá os serviços de: Hidroterapia, traumato ortopedia, fisioterapia respiratória, fisioterapia pós-Covid, fisioterapia neurológica, fisioterapia pediátrica, fisioterapia geriátrica, fonoaudiologia, psicologia e assistência social.

Participaram da entrega, além do Presidente Roberto Cidade e do Prefeito Júnior Leite, o deputado federal Sidney Leite e vereadores de Maués.

