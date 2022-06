Deputado Roberto Cidade participa de reunião em Iranduba, para prestar contas de seu trabalho na Aleam

Redação AM POST

Na manhã deste domingo, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (União Brasil), esteve no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus, pra participar de uma reunião com comunitários e prestar contas de seu trabalho na Casa Legislativa.

“Iranduba é o município mais próximo da capital e precisa ter um olhar diferenciado do poder público, em todas as esferas. Estamos aqui pra falar do nosso trabalho, mas também para ouvir as demandas da população”, afirmou Cidade.

Uma das principais delas foi a questão da segurança. Segundo os moradores, o município viveu uma explosão demográfica nos últimos anos e, com isso, herdou problemas que acompanham esse crescimento, como o aumento da marginalidade.

“Acredito que Iranduba já tenha chegado a uns 80 mil habitantes e, com esse aumento da população, outros problemas surgem, não apenas na sede, mas também nas comunidades”, disse o deputado, lembrando que para intensificar o policiamento dessas áreas, ele apresentou o projeto da Patrulha Rural.

“Esse projeto já virou lei, foi sancionado, e o governador já começou a implantar o projeto na AM 010 e também aqui na Estrada de Manacapuru. Tenho certeza de que em breve esse projeto vai fazer a diferença na segurança daqui das comunidades de Iranduba”, destacou Cidade.

O parlamentar lembrou ainda a iniciativa da Assembleia, em 2021, de aumentar o percentual do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas) para os municípios enfrentarem o momento mais difícil da pandemia.

“Foram recursos destinados para serem usados exclusivamente para saúde”, disse.

Iranduba é o décimo município visitado pelo deputado Roberto Cidade esta semana. Estiveram também no roteiro do parlamentar Lábrea, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Manacapuru, Tabatinga, Anori, Careiro Castanho, Manaquiri e Maués.

* Com informações da assessoria de imprensa