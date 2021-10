Deputado Roberto Cidade recebe Medalha Colar do Mérito de Contas concedida pelo TCE

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), foi agraciado, nesta sexta-feira (15), com a Medalha Colar do Mérito de Contas, concedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). A honraria é concedida a cidadãos que realizam trabalhos relevantes em prol da região.

A comenda a Cidade foi outorgada pela atuação humana e propositiva de seu mandato parlamentar.

Roberto Cidade agradeceu aos conselheiros do TCE pela indicação em reconhecimento ao seu trabalho e sua atuação política. “É uma alegria muito grande ser agraciado pelo Tribunal de Contas com essa honraria tão especial. É meu primeiro mandato como deputado e Deus tem me colocado em lugares altos”, disse.

Na solenidade, o presidente da Assembleia esteve acompanhado de sua esposa, Lilian Cidade e de seus pais, Roberto Cidade e Ângela Cidade.

Demais agraciados

Além de Roberto Cidade, receberam a Medalha Colar do Mérito de Contas outras 15 pessoas, entre elas o ex-governador Amazonino Mendes, o médico Euller Ribeiro, o ex-vereador e ex-prefeito Luiz Alberto Carijó, o empresário Luiz Alberto Nicolau e Rosemary Costa Pinto (in memoriam), ex-diretora da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), falecida no ano passado.