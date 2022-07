Deputado Roberto Cidade recebe Título de Cidadão Apuiense

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade (União Brasil), é o mais novo Cidadão Apuiense. O título foi entregue na tarde desta sexta-feira (22), na Câmara Municipal de Apuí, município localizado a 455 km da capital, às margens da rodovia BR-230 (Transamazônica). A iniciativa foi dos vereadores Antônio Carlos Moisés Franco e Gevan Pires Barbosa (Professor Gevan), com aprovação de todos os demais.

“Fico muito honrado em hoje me tornar Cidadão Apuiense. Tenho muita gratidão por esse povo que me acolheu, que sempre me apoiou e ao mesmo tempo passo, a partir da entrega desse título, a ter ainda mais responsabilidade para legislar em favor de Apuí, em favor do cidadão apuiense. Apuí é um município estratégico, que tem uma economia pujante, baseada na pecuária, no setor primário, e que tem um povo trabalhador, que busca novas oportunidades para crescer. Agradeço aos vereadores de Apuí que me concederam tamanha honraria, ao prefeito Marcos Lise, que tem sido um grande parceiro e a essa população, por quem tenho enorme respeito e compromisso”, afirmou.

O parlamentar lembrou também a relação familiar que tem com o município. “Esse município é especial para mim e minha família. Foi meu tio, saudoso deputado Hamilton Cidade, que, durante seu mandato, apresentou o projeto de criação de Apuí. Ele, na década de 80, teve a visão da importância desse município que hoje ocupa uma das áreas mais estratégicas do Estado”, destacou.

Além da homenagem, Roberto Cidade aproveitou a ida ao município para inspecionar obras que estão sendo realizadas no município, como a revitalização da Arena de Montaria Manoel Mendes. No local, o prefeito Marcos Lise, mostrou a fase em que a obra se encontra. “Boa parte das arquibancadas já foi recuperada, ainda faltam alguns detalhes, mas em breve tudo estará pronto e desde já convido o deputado Cidade a estar aqui conosco para a entrega à população”, disse.

Cidade visitou também as ruas que estão recebendo serviços de infraestrutura, mediante convênio da prefeitura local com o Governo do Estado. “As vias já receberam a base e, em breve, estarão com o asfalto, ainda neste mês de agosto. Quem ganha com isso é a população de Apuí. Serão quase 17km de asfalto, e asfalto de qualidade”, destacou.

Em Apuí, o parlamentar também realizou reunião com a comunidade para uma prestação de contas de sua atividade parlamentar e ainda apresentar as propostas para um segundo mandato.