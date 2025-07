Deputado Rozenha deve trocar PMB pelo PSD para disputar reeleição em 2026

Notícias de Política – O deputado estadual Rozenha deve deixar o Partido da Mulher Brasileira (PMB) nos próximos meses para se filiar ao Partido Social Democrático (PSD), em uma movimentação que visa consolidar sua candidatura à reeleição na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) em 2026. A informação foi confirmada pelo deputado federal Sidney Leite, em entrevista a um jornal local.

Segundo Sidney, a filiação de Rozenha ao PSD faz parte das articulações conduzidas pelo presidente estadual da sigla, o senador Omar Aziz, que vem intensificando os preparativos para as eleições do próximo ano. “O senador Omar está articulando nomes fortes para fortalecer o partido nas disputas proporcionais. O deputado Rozenha é uma dessas lideranças que devem se somar ao PSD em breve”, afirmou Leite.

De acordo com o parlamentar federal, a janela partidária será o momento oportuno para que Rozenha oficialize sua saída do PMB e ingresse na nova legenda. A estratégia visa garantir uma base sólida de apoio à sua reeleição, aproveitando a estrutura partidária e a visibilidade do PSD no estado.

Além de Rozenha, o vereador Eurico Tavares também procurou o partido com a intenção de disputar um cargo nas eleições de 2026. No entanto, Sidney Leite destacou que Eurico ainda não definiu qual cargo irá pleitear, mas as conversas seguem em andamento com a cúpula da legenda.