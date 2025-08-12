Deputado Wanderley Monteiro será expulso do Avante por quebra de fidelidade partidária

Notícias do Amazonas – O clima político no Avante Amazonas esquentou nesta semana com a abertura de um processo interno que vai culminar na expulsão do deputado estadual Wanderley Monteiro. A medida iniciou nessa segunda-feira (11/08) e, segundo a direção estadual e municipal da legenda, foi aprovada por unanimidade. A justificativa apresentada é a de que o parlamentar teria cometido quebra de fidelidade partidária.

O procedimento, apesar da decisão unânime, não é automático. Monteiro terá a chance de apresentar sua defesa em um curto prazo antes que o desligamento seja oficializado — o que deve ocorrer até o dia 15, ou, no mais tardar, em 18 de agosto.

A denúncia que abriu caminho para a punição partiu do prefeito de Manaus e presidente estadual do Avante, David Almeida. Para ele, o deputado teria descumprido ao menos nove artigos do regulamento interno. Entre as atitudes apontadas, está a assinatura de apoio à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigará a destinação de recursos estaduais para obras de recapeamento na capital, investigação que ficou conhecida como CPI do Asfalta Manaus.

Histírco

Monteiro foi o deputado menos votado entre os 24 eleitos em 2022, alcançando o cargo na chamada “carona” proporcionada pela votação expressiva do então presidente da Câmara Municipal de Manaus, David Reis, seu correligionário. Reis integrava um grupo político que buscava alavancar candidaturas para a Câmara Federal e incluiu Monteiro em sua estratégia eleitoral.

Nos últimos meses, entretanto, a relação entre o deputado e o núcleo político ligado à Prefeitura de Manaus se deteriorou.

Wanderley que exerce o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), chama atenção por ser autor de projetos de lei sem relevância para o cidadão comum, ter baixa produtividade no Parlamento, se comparado a maioria dos outros parlamentares e por acumular um número elevado de faltas de fevereiro a outubro deste ano.