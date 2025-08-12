A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Deputado Wanderley Monteiro será expulso do Avante por quebra de fidelidade partidária

Monteiro foi o deputado menos votado entre os 24 eleitos em 2022, alcançando o cargo na chamada “carona” proporcionada.

Por Natan AMPOST

12/08/2025 às 10:15

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O clima político no Avante Amazonas esquentou nesta semana com a abertura de um processo interno que vai culminar na expulsão do deputado estadual Wanderley Monteiro. A medida iniciou nessa segunda-feira (11/08) e, segundo a direção estadual e municipal da legenda, foi aprovada por unanimidade. A justificativa apresentada é a de que o parlamentar teria cometido quebra de fidelidade partidária.

PUBLICIDADE

O procedimento, apesar da decisão unânime, não é automático. Monteiro terá a chance de apresentar sua defesa em um curto prazo antes que o desligamento seja oficializado — o que deve ocorrer até o dia 15, ou, no mais tardar, em 18 de agosto.

A denúncia que abriu caminho para a punição partiu do prefeito de Manaus e presidente estadual do Avante, David Almeida. Para ele, o deputado teria descumprido ao menos nove artigos do regulamento interno. Entre as atitudes apontadas, está a assinatura de apoio à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigará a destinação de recursos estaduais para obras de recapeamento na capital, investigação que ficou conhecida como CPI do Asfalta Manaus.

Leia mais: Deputado Wanderley Monteiro é campeão em projetos sem relevância e baixa produtividade na Aleam

PUBLICIDADE

Histírco

Monteiro foi o deputado menos votado entre os 24 eleitos em 2022, alcançando o cargo na chamada “carona” proporcionada pela votação expressiva do então presidente da Câmara Municipal de Manaus, David Reis, seu correligionário. Reis integrava um grupo político que buscava alavancar candidaturas para a Câmara Federal e incluiu Monteiro em sua estratégia eleitoral.

Nos últimos meses, entretanto, a relação entre o deputado e o núcleo político ligado à Prefeitura de Manaus se deteriorou.

Wanderley que exerce o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), chama atenção por ser autor de projetos de lei sem relevância para o cidadão comum, ter baixa produtividade no Parlamento, se comparado a maioria dos outros parlamentares e por acumular um número elevado de faltas de fevereiro a outubro deste ano.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Bispo Eduardo Costa se manifesta após ser flagrado de calcinha e peruca loira na rua; veja o que ele disse

O líder evangélico fez pronunciamento acompanhado de sua esposa, a missionária Valquíria Costa.

há 21 segundos

Manaus

Feiras de Produtos Regionais em Manaus terão duas edições especiais esta semana

O cronograma inicia nesta terça-feira e segue até domingo, na capital e zona rural.

há 3 minutos

Manaus

Homem é achado chorando de dor após ser espancado e roubado por ladrões no Centro de Manaus

Vítima de 30 anos, foi agredido e roubado em um local de difícil acesso.

há 16 minutos

Mundo

Omar Aziz condena postura de Netanyahu e Trump diante do conflito em Gaza

Senador condena plano de Israel e afirma ainda se espantar com conivência mundial.

há 20 minutos

Polícia

Dupla é procurada suspeita de matar homem em escola desativada na rodovia AM-010

As denúncias podem ser realizadas pelo número (92) 98118-9535, da DEHS, ou pelo 181, da SSP-AM.

há 21 minutos