Deputados Átila Lins e Belão negam parentesco com médicas vacinadas contra a covid-19 em Manaus

Redação AM POST

Após médicas Gabrielle e Isabele Kirla Lins postarem fotos nas redes sociais tomando vacina contra a Covid-19 destinada a grupos prioritários, os deputados deputados Átila Lins (Federal) e Belarmino Lins (Estadual) foram apontados como parentes das mesmas.

As imagens geraram polêmica na internet e os parlamentes divulgaram nota esclarecendo que não possuem qualquer grau de parentesco com a família das jovens que publicaram fotos sendo vacinadas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Manaus.

Os políticos afirmaram ainda que não irão furar fila e aguardam pelo cronograma de vacinação. “Todos os membros da família LINS DE ALBUQUERQUE serão vacinados seguindo estritamente as fases do cronograma pertinente à campanha de vacinação realizada pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Manaus”, diz trecho da nota

Leia a nota de esclarecimento dos parlamentares na íntegra:

A propósito de postagem que circula nas redes socais sobre privilégios a familiares no processo de vacinação de profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19, os irmãos deputados Átila Lins (Federal) e Belarmino Lins (Estadual) esclarecem o seguinte:

A família Lins, dos deputados Átila e Belarmino LINS DE ALBUQUERQUE, não possui nenhum grau de parentesco com as médicas Gabrielle e Isabbele Lins, que pertencem a ramificação da família Nilton Lins. Dessa forma, desfazendo mal-entendidos veiculados nas redes, os irmãos parlamentares esclarecem que a postagem, portanto, não pode ser confundida com qualquer vinculação aos LINS DE ALBUQUERQUE.

Também sobre a questão, Átila e Belarmino enfatizam que todos os membros da família LINS DE ALBUQUERQUE serão vacinados seguindo estritamente as fases do cronograma pertinente à campanha de vacinação realizada pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Manaus.

Deputados Átila e Belarmino Lins – PP

