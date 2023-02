Deputados bolsonaristas tomam posse com adesivos de ‘Fora Lula’ e ‘Fora Ladrão’

Redação AM POST*

Os deputados federais do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tomam posse nesta quarta-feira com adesivos com dizeres de oposição ao governo Lula (PT). Em foto divulgada nas redes sociais, os parlamentares Nikolas Ferreira (SP), Eduardo Bolsonaro (SP), Julia Zanatta (SC), Gilvan da Federal (ES) e Gustavo Gayer (GO) aparecem com as frases “fora Lula” e “fora ladrão” escritas em material colado em seus ternos em referência à oposição que farão ao governo petista.

Os parlamentares escreveram, nas redes sociais, as frases: “a base vem como”, “nossa bandeira jamais será vermelha” e “turma da liberdade em peso na posse da Câmara”.

Nas redes sociais, bolsonaristas influentes elogiaram a atitude dos representantes da bancada.

Nikolas Ferreira e Julia Zanatta compartilharam imagens sozinhos nas redes sociais. Com uma plaquinha de “Fora Lula”, o deputado de Minas Gerais escreveu, em publicação no Twitter: “Começou”. A parlamentar de Santa Catarina também postou uma foto com o adesivo nas costas, e pôs na legenda: “Prioridades. #ForaLula”.

Na Câmara dos Deputados, os parlamentares promoveram protesto contra a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD), que recebe apoio da base de Lula, para a Presidência do Senado Federal, e declararam apoio a Rogério Marinho, colega de partido deles. Os parlamentares não votam para escolher o presidente do Senado.