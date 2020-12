Deputados desejam votos de felicidade a todos e pedem cuidados dobrados contra a Covid-19

Redação AM POST

Os deputados estaduais do Amazonas enviaram mensagens de boas festas à população do Estado nesta antevéspera de Natal (24), aproveitando para destacar a responsabilidade de cada um na prevenção da Covid-19.

O presidente da Casa, deputado Josué Neto (Patriotas) desejou “a cada homem, mulher, criança e idoso” do Amazonas um feliz Natal com sua família, com muita saúde. “Que o amor de Jesus Cristo fortaleça nossa fé e que Deus nos abençoe com um novo tempo de paz, esperança, prosperidade e amor”, disse Josué Neto, destacando a necessidade de todos seguirem as orientações das autoridades de saúde mundial, com atos como o de lavar as mãos com água e sabão, uso do álcool gel, além do uso de máscaras.

Escolhido para comandar a Aleam nos próximos dois anos, o deputado Roberto Cidade (PV), ressaltou que, apesar do Natal ser uma das datas mais esperadas do ano, em 2020 muitas pessoas perderam entes queridos e, em respeito a essa dor, é preciso seguir os protocolos de segurança impostos pelas autoridades de saúde. “Este fim de ano será diferente para muitas pessoas que perderam os entes queridos. Por isso, pedimos para que o Menino Jesus conforte as pessoas e reacenda em nossos corações a esperança e a solidariedade”, pediu.

A deputada Mayara Pinheiro Reis (PP), que é médica, reforçou a necessidade de cuidados e acrescentou que o momento é de gratidão. “Agora é o momento de agradecermos pelas adversidades superadas e celebrar as conquistas de 2020. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo de muita saúde. Que nunca falte esperança para quem tem sonhos de ver o Amazonas prosperar”, realçou.

O deputado Adjuto Afonso (PDT), salientou que é preciso que as famílias sejam mais prudentes. Ele lembra que até aqui, o ano foi marcado por muitas perdas, queda na economia e prejuízos em geral. “Desejo um feliz Natal a toda a sociedade, e que não percamos a esperança de que dias melhores virão em 2021”, aspirou.

Secretário Geral da Mesa Diretora, Delegado Péricles (PSL), disse que apesar deste Natal ser diferente para todos, considera que o ano difícil, reavivou ainda mais a necessidade de fé em Deus, assim como trouxe reflexão sobre a importância de cuidado com a família. “Agora estaremos ao lado de quem amamos para lembrarmos ainda mais que existe um Deus, que enviou o próprio filho para nos salvar e, sem dúvida, tem um plano melhor para todos nós daqui pra frente. Que tenhamos um Feliz Natal e um 2021 repleto de realizações”, considerou.

Assim como o colega, o progressista Álvaro Campelo, espera que 2021 seja um ano da renovação da esperança e da fé, com mais empregos e oportunidades para todos os amazonenses.

Com mensagem de otimismo, esperança e resiliência, a deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), disse confiar que em 2021, a Ciência avançará cada vez mais para livrar a humanidade do sofrimento causado pela Covid-19. “Desejo a todos os nossos colaboradores, aos amigos de jornada na Aleam, e extensivo às famílias amazonenses, um Natal de alegrias e um Ano Novo cheio de paz, solidariedade, união e necessária fé, que sempre nos move para vencermos os desafios do dia a dia, com Deus no coração. Desejo, especialmente, saúde a todos, este é o bem maior que devemos preservar”, falou.

Já Fausto Jr (MDB), avaliou que o ano foi difícil, com perdas e despedidas causadas pela Covid-19. “Mas, tenho certeza que 2021 será melhor, com mais saúde, oportunidades e empregos para nossa gente”, comentou.

O petista Sinésio Campos relembra que os sinos anunciam o nascimento de Jesus e que isso, deve representar para todos um momento de renovação das esperanças.

Ao avaliar a chegada de mais um Natal, o deputado Felipe Souza (Patriota), disse que apesar de muitos terem perdido entes queridos e mesmo em meio a dificuldade da pandemia, devemos agradecer a Deus pela vida e a saúde terem sido preservadas. “Creio que o senhor nos proporcionará a cura acompanhada de um novo tempo. Quero desejar a todos um feliz Natal e que o nosso senhor Jesus abençoe todas às famílias!”, concluiu.