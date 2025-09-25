Deputados do Amazonas que apoiaram PEC da Blindagem se mantêm em silêncio após rejeição no Senado

Notícias de Política – Os deputados federais do Amazonas que votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem na Câmara dos Deputados optaram pelo silêncio após a derrota da proposta no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sepultou o texto nesta quarta-feira (24), com rejeição unânime.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito Airton Siqueira gasta mais de R$ 2 milhões com material gráfico em Carauari

Na votação ocorrida na Câmara na última semana, a PEC recebeu o apoio da maioria da bancada amazonense. Adail Filho e Silas Câmara (Republicanos), Capitão Alberto Neto (PL), Fausto Júnior e Pauderney Avelino (União Brasil) votaram a favor da proposta, criticada por diversos setores da sociedade civil por ampliar privilégios e dificultar investigações contra parlamentares.

PUBLICIDADE

O Portal AM Post entrou em contato com todos os deputados do Amazonas que apoiaram a PEC para ouvir suas justificativas e avaliar como receberam a decisão do Senado. Nenhum deles, no entanto, se manifestou até o fechamento desta matéria.

Enquanto os deputados mantêm silêncio, os três senadores do Amazonas se posicionaram de maneira clara e antecipada contra a proposta. Eles declararam publicamente que votariam pela rejeição, reforçando a avaliação de que a PEC feria princípios de transparência e responsabilidade.